Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ньюкасл подписал защитника Астон Виллы
С таким составом нельзя вылетать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" подписал контракт с левым защитником "Астон Виллы" Мэттом Таргетом, сообщает твиттер команды. 26-летний футболист перейдет на правах аренды до конца сезона.
✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Matt Targett on loan from Aston Villa until the end of the season!— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2022
⚫️⚪️
В этом сезоне Мэтт провел за "Астон Виллу" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.
Official and confirmed. Newcastle have completed the signing of Aston Villa defender Matt Targett on loan until the end of the 2021/22 season, statement announces. ⚪️???? #NUFC #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022
Популярное сейчас
- Конте увел у Ювентуса двух хавбеков, Сикан поехал в Германию. Дедлайн зимнего трансферного окна
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб
- Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО