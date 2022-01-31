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Официально: Ньюкасл подписал защитника Астон Виллы

Англия
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С таким составом нельзя вылетать

Официально: Ньюкасл подписал защитника Астон Виллы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ньюкасл" подписал контракт с левым защитником "Астон Виллы" Мэттом Таргетом, сообщает твиттер команды. 26-летний футболист перейдет на правах аренды до конца сезона.

В этом сезоне Мэтт провел за "Астон Виллу" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ньюкасл Мэтт Таргетт
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