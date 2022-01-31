Официально: Ньюкасл подписал защитника Астон Виллы

"Ньюкасл" подписал контракт с левым защитником "Астон Виллы" Мэттом Таргетом, сообщает твиттер команды. 26-летний футболист перейдет на правах аренды до конца сезона.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Matt Targett on loan from Aston Villa until the end of the season!



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2022

В этом сезоне Мэтт провел за "Астон Виллу" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.