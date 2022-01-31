Официально: Вильярреал подписал полузащитника Тоттенхэма

Полузащитник "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо подписал контракт с "Вильярреалом", сообщает твиттер испанского клуба. Интерес к игроку со стороны Уная Эмери стал причиной, почему игрок выбрал "субмарину", а не "Марсель".

Y la solución era ????‍♂️... pic.twitter.com/bPn1xUgpNl — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 31, 2022

Сообщается, что игрок присоединился к испанцам на правах аренды.

В этом сезоне Джованни провел за "Тоттенхэм" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermatkt оценивает 25-летнего победителя Копа Америка в 22 миллиона евро.