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Официально: Вильярреал подписал полузащитника Тоттенхэма
Аргентинца очень хотел подписать сам Эмери
Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен
Полузащитник "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо подписал контракт с "Вильярреалом", сообщает твиттер испанского клуба. Интерес к игроку со стороны Уная Эмери стал причиной, почему игрок выбрал "субмарину", а не "Марсель".
Y la solución era ????♂️... pic.twitter.com/bPn1xUgpNl— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 31, 2022
Сообщается, что игрок присоединился к испанцам на правах аренды.
В этом сезоне Джованни провел за "Тоттенхэм" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermatkt оценивает 25-летнего победителя Копа Америка в 22 миллиона евро.
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