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Официально: Эвертон подписал полузащитника Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Наконец-то Ван де Бек получит игровую практику

Официально: Эвертон подписал полузащитника Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Новина українською

"Эвертон" подписал контракт с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беком, сообщает клубный твиттер. Полузащитник присоединится к "ирискам" на правах аренды.

Голландец возьмет себе 30 номер в команде Лэмпарда.

В "МЮ" Донни в этом сезоне 14 раз выходил на поле, но провел при этом всего 380 минут (чуть больше 3-х полных матчей). 24-летний полузащитник оценивается в 25 миллионов евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
31.01.2022 в 21:32
Годфрі переводять на місце лівого латераля і Миколенко поза основою
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