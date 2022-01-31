Официально: Эвертон подписал полузащитника Манчестер Юнайтед

"Эвертон" подписал контракт с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беком, сообщает клубный твиттер. Полузащитник присоединится к "ирискам" на правах аренды.

Welcome to Everton Football Club, @Donny_beek6! ✍️???? — Everton (@Everton) January 31, 2022

Голландец возьмет себе 30 номер в команде Лэмпарда.

В "МЮ" Донни в этом сезоне 14 раз выходил на поле, но провел при этом всего 380 минут (чуть больше 3-х полных матчей). 24-летний полузащитник оценивается в 25 миллионов евро.