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Официально: Эвертон подписал полузащитника Манчестер Юнайтед
Наконец-то Ван де Бек получит игровую практику
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
"Эвертон" подписал контракт с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беком, сообщает клубный твиттер. Полузащитник присоединится к "ирискам" на правах аренды.
Welcome to Everton Football Club, @Donny_beek6! ✍️????— Everton (@Everton) January 31, 2022
Голландец возьмет себе 30 номер в команде Лэмпарда.
В "МЮ" Донни в этом сезоне 14 раз выходил на поле, но провел при этом всего 380 минут (чуть больше 3-х полных матчей). 24-летний полузащитник оценивается в 25 миллионов евро.
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