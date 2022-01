Лапорта о трансфере Дембеле: Все зависит от него. Английский клуб сделал предложение

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в очередной раз высказался о сделках по Дембеле и Обамеянгу. "Кажется мы сравимся (об Обамеянге)", – приводит его слова Mundo Deportivo.

Barcelona president Joan Laporta on Aubameyang: “It seems that we will pull it off [Aubameyang deal]. Ousmane Dembélé? Various solutions have been proposed, the last one depends on whether the player accepts it, it is to go to an English club”, he told Mundo Deportivo”. ???? #FCB