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Лапорта о трансфере Дембеле: Все зависит от него. Английский клуб сделал предложение
Жоан раскрывает карты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в очередной раз высказался о сделках по Дембеле и Обамеянгу. "Кажется мы сравимся (об Обамеянге)", – приводит его слова Mundo Deportivo.
Barcelona president Joan Laporta on Aubameyang: “It seems that we will pull it off [Aubameyang deal]. Ousmane Dembélé? Various solutions have been proposed, the last one depends on whether the player accepts it, it is to go to an English club”, he told Mundo Deportivo”. ???? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022
"Кажется мы сравимся (об Обамеянге).
Усман Дембеле? Есть разные предложения. Последнее зависит от него: решит ли он переходить в Английский клуб", – сказал Лапорта журналистам Mundo Deportivo.
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