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Лапорта о трансфере Дембеле: Все зависит от него. Английский клуб сделал предложение

Англия
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Жоан раскрывает карты

Лапорта о трансфере Дембеле: Все зависит от него. Английский клуб сделал предложение

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в очередной раз высказался о сделках по Дембеле и Обамеянгу. "Кажется мы сравимся (об Обамеянге)", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Кажется мы сравимся (об Обамеянге).

Усман Дембеле? Есть разные предложения. Последнее зависит от него: решит ли он переходить в Английский клуб", – сказал Лапорта журналистам Mundo Deportivo.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле
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