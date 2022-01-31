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Усман Дембеле останется в Барселоне до конца сезона
Игрока хотел купить "Тоттенхэм"
Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле останется в клубе до конца сезона, приводит слова журналиста RMC Sport Лоика Танци GFFN. "Английским клубом", о котором говорил Жоан Лапорта, оказался "Тоттенхэм".
Журналист Рубен Урия сообщает, что "Барселона" вела переговоры по продаже Усмана Дембеле "Тоттенхэму", но клубы не пришли к согласию.
Talks for Ousmane Dembélé were held between Tottenham and Barcelona today but the clubs were unable to reach an agreement for the winger. (@rubenuria)— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) January 31, 2022
Ранее француз был отстранен от игр и тренировок с командой, пока не подпишет новое соглашение или не уйдет до конца трансферного окна.
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