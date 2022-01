Усман Дембеле останется в Барселоне до конца сезона

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле останется в клубе до конца сезона, приводит слова журналиста RMC Sport Лоика Танци GFFN. "Английским клубом", о котором говорил Жоан Лапорта, оказался "Тоттенхэм".

Журналист Рубен Урия сообщает, что "Барселона" вела переговоры по продаже Усмана Дембеле "Тоттенхэму", но клубы не пришли к согласию.

Talks for Ousmane Dembélé were held between Tottenham and Barcelona today but the clubs were unable to reach an agreement for the winger. (@rubenuria)