  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Усман Дембеле останется в Барселоне до конца сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усман Дембеле останется в Барселоне до конца сезона

Англия
(1 голосов)

Игрока хотел купить "Тоттенхэм"

Усман Дембеле останется в Барселоне до конца сезона

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле останется в клубе до конца сезона, приводит слова журналиста RMC Sport Лоика Танци GFFN. "Английским клубом", о котором говорил Жоан Лапорта, оказался "Тоттенхэм".

Журналист Рубен Урия сообщает, что "Барселона" вела переговоры по продаже Усмана Дембеле "Тоттенхэму", но клубы не пришли к согласию.

Ранее француз был отстранен от игр и тренировок с командой, пока не подпишет новое соглашение или не уйдет до конца трансферного окна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона Тоттенхэм (Лондон) Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
31.01.2022 в 23:28
Дембеле не продается.
Ответить
0
0
sasha_lv (Львів)
31.01.2022 в 22:38
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...