Сделка Ливерпуля и Фуллхэма по Карвальо близка к срыву. У клубов мало времени

"Ливерпуль" пытается провернуть сделку по Фабио Карвальо из "Фулхэма" в последние часы трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо. Если удастся оформить переход, 19-летний португалец отправится в полугодичную аренду.

Fabio Carvalho to Liverpool, here we go! Deal in place for five year contract - medical ongoing in order to sign paperworks before Deadline. Carvalho has accepted all clauses into the contract. It's race against time now. Fabio Carvalho will stay at Fulham on loan.

Тем не менее, клубы близки к провалу – у них осталось очень мало времени.

Liverpool’s move for Fulham midfielder Fabio Carvalho is OFF. Transfer hinged on the player being loaned back for the remainder of the season but there are no deal sheets in the EFL and an agreement wasn’t finalised by the 11pm deadline.