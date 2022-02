Пока даже платить не пришлось. Эвертон официально подписал хавбека Тоттенхэма

Пресс-служба "Эвертона" сообщает о трансфере 25-летнего английского полузащитника Деле Алли. Контракт с игроком подписан до 2024 года.

New manager and his first two signings - all in one #DeadlineDay . ???? Night, Blues. x

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Алли достался "ирискам" бесплатно, однако клуб из Ливерпуля должен заплатить за него "Тоттенхэму" 12 миллионов евро уже после того, как Деле сыграет за команду Лэмпарда 20 матчей. В будущем эта сумма может увеличиться до 35 миллионов за счет различных бонусов, прописанных "шпорами".

Here’s Dele Alli signing with Everton from Tottenham together with his agents after crazy #DeadlineDay. ???? #EFC



▪️ Initial free transfer

▪️ Contract until 2024

▪️ €12m after 20 games

▪️ Add ons around €35/40m depending on player/team performances



…that’s all folks. ???????????? pic.twitter.com/nMeAWKghA8