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Реднапп считал, что у него большое будущее. 39-летний экс-игрок сборной Англии вернулся в Сандерленд
Лига ветеранов
Sunderland
Футбольный клуб "Сандерленд" объявил об оформлении трудового договора с английским нападающим Джермейном Дефо до конца текущей кампании. В январе 39-летний форвард разорвал контракт с шотландским "Рейнджерс". Он помог гранду из Глазго завоевать рекордный 55-й чемпионский титул – первый для клуба за десятилетие.
Отметим, что Дефо ранее уже выступал за "черных котов" – с 2015-го по 2017-й год. Также Джермейн хорошо известен благодаря выступлениям за сборную Англии, "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Портсмут".
На данный момент "Сандерленд" играет в Первой лиге Англии. Команда идет на третьей позиции в турнирной таблице (29 туров, 54 очка). Лидирует "Ротерем" (56 баллов).
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