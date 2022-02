Конкурент Зинченко. Защитник Манчестер Сити продлил соглашение с клубом

Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщает, что португальский защитник команды Жоау Канселу продлил договор с "горожанами" на 2 года, старое соглашение истекало в 2025-м. Таким образом, он не собирается покидать "Этихад" как минимум до лета 2027-го. Слово Канселу:

С момента прихода в "Сити" летом 2019 года Канселу сыграл 106 матчей и выиграл с клубом 3 крупных трофея (АПЛ и два Кубка лиги). Жоау может закрыть позицию правого и левого защитника. В текущем сезоне он провел 30 матчей (3 гола и 8 ассистов).

