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Конкурент Зинченко. Защитник Манчестер Сити продлил соглашение с клубом

Англия
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Правда, сейчас он будет подменять Уокера

Конкурент Зинченко. Защитник Манчестер Сити продлил соглашение с клубом

City

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Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщает, что португальский защитник команды Жоау Канселу продлил договор с "горожанами" на 2 года, старое соглашение истекало в 2025-м. Таким образом, он не собирается покидать "Этихад" как минимум до лета 2027-го. Слово Канселу:

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"У игроков "Сити" есть все, что им нужно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал: потрясающие условия, партнеры по команде мирового класса, невероятный тренер. Все это подталкивает нас каждый божий день".

С момента прихода в "Сити" летом 2019 года Канселу сыграл 106 матчей и выиграл с клубом 3 крупных трофея (АПЛ и два Кубка лиги). Жоау может закрыть позицию правого и левого защитника. В текущем сезоне он провел 30 матчей (3 гола и 8 ассистов).

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В статье: Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
mancity.com

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