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Конкурент Зинченко. Защитник Манчестер Сити продлил соглашение с клубом
Правда, сейчас он будет подменять Уокера
City
Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщает, что португальский защитник команды Жоау Канселу продлил договор с "горожанами" на 2 года, старое соглашение истекало в 2025-м. Таким образом, он не собирается покидать "Этихад" как минимум до лета 2027-го. Слово Канселу:
"У игроков "Сити" есть все, что им нужно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал: потрясающие условия, партнеры по команде мирового класса, невероятный тренер. Все это подталкивает нас каждый божий день".
С момента прихода в "Сити" летом 2019 года Канселу сыграл 106 матчей и выиграл с клубом 3 крупных трофея (АПЛ и два Кубка лиги). Жоау может закрыть позицию правого и левого защитника. В текущем сезоне он провел 30 матчей (3 гола и 8 ассистов).
???? "City have taken my game to another level!"— Manchester City (@ManCity) February 1, 2022
Full Joao Cancelo interview here ????
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