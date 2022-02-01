Фрэнк Лэмпард и Эвертон - это обоюдный риск

Процесс выбора нового тренера “Эвертона” превратился в цирк – вряд ли можно было ожидать иного в эпоху Мошири .

Мнения в совете директоров разделились. В качестве кандидатур рассматривались Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Фабио Каннаваро, Витор Перейра и Данкан Фергюсон. В конечном итоге, круг претендентов сузился до трех имен: Лэмпард, Перейра и Фергюсон.

Перейра считался креатурой суперагента Киа Джурабчиана, к которому часто прислушивается владелец “Эвертона” Фархад Мошири. Этого факта было достаточно фанатам “Эвертона” для очередной акции протеста. “Лэмпард – да, Перейра – нет” появилось граффити на “Гудисон Парке”.

Перейра в свое время выигрывал чемпионат Португалии, Греции и Китая, но также вылетал в третий дивизион с клубом “Мюнхен 1860”, и был уволен из “Фенербахче”, своего последнего места работы. Вряд ли многие болельщики “Эвертона” внимательно изучали CV Перейры, их скорее возмутил сам факт появления его кандидатуры – малоизвестный в Англии тренер без опыта работы в АПЛ с влиятельным агентом за своей спиной. Фанаты снова чувствовали себя обманутыми.

???? Graffiti spray painted onto Goodison Park tonight protesting against the appointment of Vitor Pereira pic.twitter.com/sTjKKZh1RB — The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) January 26, 2022

Для Мошири важно не только мнение советников из VIP-ложи, но и голос толпы. Атмосфера на “Гудисоне” в последних матчах была накалена до предела, и вновь идти против воли болельщиков было бы просто бездумно. Перейра в спешке организовал интервью для Sky Sports, в котором он пыталась убедить всех, что он лучшая кандидатура, но шансов у него уже не было. Было проведено второе собеседование с Лэмпардом, легенда “Челси” впечатлил боссов “ирисок” своей презентацией и получил контракт на два с половиной года. “Биг Данк” Фергюсон остался в клубе и присоединился к тренерскому штабу Лэмпарда.

Если оценить исключительно футбольную составляющую, можно ли назвать Лэмпарда идеальным тренером для такого кризисного клуба как “Эвертон”? Одна победа в последних 14 матчах, уверенность в себе на нуле, отсутствие какой-нибудь структуры игры. До зоны вылета всего четыре очка, а восемнадцатый клуб лиги – “Ньюкасл” – потратил зимой около 100 млн фунтов, это больше, чем топ-6 вместе взятые. Фрэнк уверен, что он справится с этим вызовом. Он оставался больше года без работы, считался претендентом на должность тренера в “Кристал Пэлас” и “Норвиче”, но дожидался правильного для себя клуба. Таким он счел “Эвертон”.

Frank Lampard and his backroom team.✊???? pic.twitter.com/qKg6iwD3F7 — Everton (@Everton) February 1, 2022

О тренерской карьере Лэмпарда пока сложно составить целостное впечатление.

Оглушительный успех Томаса Тухеля затмил собой полтора года Лэмпарда в “Челси”. Немецкий специалист посреди сезона принял дисфункциональную команду на девятом месте, поднял ее в топ-4, и выиграл в мае Лигу чемпионов.

Но будет большим преувеличением называть работу Фрэнка Лэмпарда в “Челси” провалом.

Когда он согласился возглавить “синих”, то понимал, что его назначение стало в какой-то мере стечением обстоятельств. На “Челси” был наложен трансферный бан, в “Реал” был продан лучший игрок последних лет Эден Азар. Сам Лэмпард провел только один год в качестве тренера, вывев “Дерби Каунти” в финал плей-офф Чемпионшипа. Его позвали из-за его статуса на “Стэмфорд Бридж”, из-за трансферных ограничений и необходимости культурной перезагрузки после второго сезона Конте и невыразительных 12 месяцев с Маурицио Сарри.

На “Челси” Лэмпарда в первом сезоне смотреть было интересно. Некоторая наивность молодого тренера проявилась уже в его первом официальном матче – “Челси” играл первым номером против “Манчестер Юнайтед”, но проиграл 0:4.

Задачей Лэмпарда было вводить в игру “Челси” воспитанников клубной академии. Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт стали игроками основы, игровое время было у Фикайо Томори, Каллума Хадсона-Одои, Риса Джеймса, Билли Гилмора. Лэмпард хотел видеть в исполнении своей команды современный, прогрессивный футбол. “Челси” чаще всего играл по схеме 4-3-3, был одним из лидеров чемпионата по интенсивности прессинга, от фулбеков требовалось активное участие в атаках, фланговые форварды должны были смещаться в центр, прикрывать многочисленную группу атаки должна была двойка пивотов.

“Челси” закончил чемпионат на четвертом месте, забил 69 голов, но пропустил аж 54 (хотя по xGA должен был всего 38). Воспитанники академии провели на поле 11700 минут.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В межсезонье Лэмпард настоял на покупке вратаря Эдуара Менди и левого защитника Бена Чилуэлла. Оба трансфера стали большими успехами для “Челси”, и без этих футболистов “синим” возможно не удалось бы выиграть Лигу чемпионов.

Но “Челси” также отдал более ста миллионов на игроков атаки, и с ними у Лэмпарда возникли проблемы. Хавертц, Вернер, Зиеш и Пулишич не демонстрировали стабильный уровень игры, и Лэмпарду сложно было найти баланс в линиях. Появились и проблемы в раздевалке. Заявка команды была раздута до предела, и Лэмпарду не удавалось держать всех в физическом и психологическом тонусе. Серия из пяти поражений в восьми матчах стоила Фрэнку работы. Это решение казалось немного поспешным, но в итоге оно себя оправдало. Однако интересно, что когда руководство “синих” обратилось к Тухелю, он спросил у них, уверены ли они в том, что нужно увольнять Лэмпарда. Немцу казалось, что результаты были вызваны неудачей и стечением обстоятельств.

Маунт, Джеймс, Менди и Чилуэлл стали ключевыми игроками “Челси”. Как и Лэмпарду, Тухелю не удается найти рабочие связки в атаке. Хавертц, Вернер, Зиеш, Пулишич и еще один новичок Лукаку чаще разочаровывают, чем радуют фанатов “Челси”.

В “Челси” Лэмпард показал задатки перспективного тренера, но все же такой уровень: клуба, футболистов и давления – для него это было слишком рано.

Один сезон в Чемпионшипе, полтора года в главном клубе его жизни и назначение в “Эвертон” – большое имя Лэмпарда позволяет ему все еще иметь какое-то преимущество перед другими тренерами-конкурентами. Но имя не будет работать вечно.

Лэмпард ожидает от игроков “Эвертона” тяжелой работы. “В качестве игрока я очень много трудился, чтобы играть на своем высшем уровне. Как тренер я хочу видеть такую же отдачу”.

Новый менеджер “ирисок” намерен поставить команде современный футбол. Слова Лэмпарда – как бальзам на душу болельщикам “Эвертона” после месяцев удручающего, серого, пассивного футбола Бенитеса.

“Я хочу видеть команду, которая уверенно действует с мячом, умеет контролировать игру, на которую приятно смотреть у ворот соперника. Команда должна быть активной. Нужно выполнять кроссы, бить по воротам и оставаться на половине поля соперника. Без мяча нужно действовать агрессивно”.

“Менеджмент – это не только тактическая работа. Это и отношения с людьми. Я намерен быть собой, быть человечным и близким к игрокам, настроить команду на хороший футбол и выигрывать матчи”.

Назначение Лэмпарда позволило “Эвертону” активизироваться в трансферах ван де Бека и Деле Алли, и новый тренер “ирисок” намерен реанимировать карьеры двух талантливых, но потерявшихся в последние годы хавбеков.

“Эвертон” кажется все-таки слишком большим клубом, чтобы упасть в Чемпионшип, и назначение Лэмпарда может стать первым шагом в глобальной перезагрузке. Но похожие ожидания были и от Кумана, Силвы, Анчелотти. Более опытные и изощренные тренеры обжигались в токсичной обстановке на “Гудисоне”. Лэмпард должен превзойти себя.