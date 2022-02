Фрэнк Лэмпард и Эвертон - это обоюдный риск

Процесс выбора нового тренера “Эвертона” превратился в цирк – вряд ли можно было ожидать иного в эпоху Мошири .

Мнения в совете директоров разделились. В качестве кандидатур рассматривались Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Фабио Каннаваро, Витор Перейра и Данкан Фергюсон. В конечном итоге, круг претендентов сузился до трех имен: Лэмпард, Перейра и Фергюсон.

Перейра считался креатурой суперагента Киа Джурабчиана, к которому часто прислушивается владелец “Эвертона” Фархад Мошири. Этого факта было достаточно фанатам “Эвертона” для очередной акции протеста. “Лэмпард – да, Перейра – нет” появилось граффити на “Гудисон Парке”.

Перейра в свое время выигрывал чемпионат Португалии, Греции и Китая, но также вылетал в третий дивизион с клубом “Мюнхен 1860”, и был уволен из “Фенербахче”, своего последнего места работы. Вряд ли многие болельщики “Эвертона” внимательно изучали CV Перейры, их скорее возмутил сам факт появления его кандидатуры – малоизвестный в Англии тренер без опыта работы в АПЛ с влиятельным агентом за своей спиной. Фанаты снова чувствовали себя обманутыми.

???? Graffiti spray painted onto Goodison Park tonight protesting against the appointment of Vitor Pereira pic.twitter.com/sTjKKZh1RB