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Зинченко вернулся к тренировкам
Украинец снова в обойме Пепа
Фото: mancity.com
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко восстановился после повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в инстаграм.
"Рад снова быть вместе с парнями", - подписал Зинченко публикацию.
Напомним, что в последний раз Александр выходил на поле ещё в прошлом году. 26 декабря он отыграл весь матч против "Лестера", после чего заболел коронавирусом.
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