Зинченко вернулся к тренировкам

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко восстановился после повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в инстаграм.

"Рад снова быть вместе с парнями", - подписал Зинченко публикацию.

Напомним, что в последний раз Александр выходил на поле ещё в прошлом году. 26 декабря он отыграл весь матч против "Лестера", после чего заболел коронавирусом.