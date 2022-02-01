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Зинченко вернулся к тренировкам

Англия
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Украинец снова в обойме Пепа

Зинченко вернулся к тренировкам

Фото: mancity.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко восстановился после повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в инстаграм.

"Рад снова быть вместе с парнями", - подписал Зинченко публикацию.

Напомним, что в последний раз Александр выходил на поле ещё в прошлом году. 26 декабря он отыграл весь матч против "Лестера", после чего заболел коронавирусом.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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