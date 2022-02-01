  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл - единственный клуб, потративший зимой на новичков более 100 млн евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл - единственный клуб, потративший зимой на новичков более 100 млн евро

Англия
(1 голосов)

В топ-5 "Барселона" и два клуба из Ливерпуля

Ньюкасл - единственный клуб, потративший зимой на новичков более 100 млн евро

Фото: facebook.com/newcastleunited / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Аутсайдер английской Премьер-лиги, "Ньюкасл Юнайтед", во время зимнего трансферного окна 2022 потратил больше всех. В общей сложности новые боссы "сорок" раскошелились на 102,1 млн евро, сообщает Merca со ссылкой на Transfermarkt.

Читайте такжеТрансфер Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон – в ТОП-7 самых дорогих зимних переходов

На втором месте по количеству трат - "Ювентус", вложившийся на 97,7 млн евро. Тройку неожиданно замыкает "Барселона" с суммой в 55 млн. Что интересно, для достижения этой цифры каталонцам понадобилось провернуть всего один трансфер, купив у "Ман Сити" Феррана Торреса.

Замыкают пятёрку клубов с самыми большими тратами "Ливерпуль" (45 млн) и "Эвертон" (37,5 млн).

Напомним, что "Ньюкасл Юнайтед" всё ещё находится в зоне вылета английской Премьер-лиги. В октябре клуб приобрел Инвестиционный фонд Саудовской Аравии, сделав "сорок" самым богатым футбольным клубом мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 16:21
Им нужен Мудрык!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...