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Ньюкасл - единственный клуб, потративший зимой на новичков более 100 млн евро
В топ-5 "Барселона" и два клуба из Ливерпуля
Фото: facebook.com/newcastleunited / Автор неизвестен
Аутсайдер английской Премьер-лиги, "Ньюкасл Юнайтед", во время зимнего трансферного окна 2022 потратил больше всех. В общей сложности новые боссы "сорок" раскошелились на 102,1 млн евро, сообщает Merca со ссылкой на Transfermarkt.
На втором месте по количеству трат - "Ювентус", вложившийся на 97,7 млн евро. Тройку неожиданно замыкает "Барселона" с суммой в 55 млн. Что интересно, для достижения этой цифры каталонцам понадобилось провернуть всего один трансфер, купив у "Ман Сити" Феррана Торреса.
Замыкают пятёрку клубов с самыми большими тратами "Ливерпуль" (45 млн) и "Эвертон" (37,5 млн).
Напомним, что "Ньюкасл Юнайтед" всё ещё находится в зоне вылета английской Премьер-лиги. В октябре клуб приобрел Инвестиционный фонд Саудовской Аравии, сделав "сорок" самым богатым футбольным клубом мира.
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