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Помощник Тухеля будет работать в тренерском штабе Лэмпарда
Эдвардс снова будет работать с Фрэнком
Фото: chelseablues.ru
К тренерскому штабу Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне" присоединился помощник главного тренера "Челси" Томаса Тухеля Джо Эдвардс, пишет официальный сайт синих.
"После 27 лет в клубе Эдвардс принял новый вызов. Он покидает "Челси" с нашими наилучшими пожеланиями на будущее и благодарностью за годы работы. Его должность в тренерском штабе Томаса Тухеля в настоящее время не будет заменена", — говорится в заявлении.
Эдвард работал в академии "Челси" с 2004 года. В 2019-м он вошел в штаб Лэмпарда в лондонском клубе.
Напомним, что Лэмпард объявил о подписании контракта с "Эвертоном" 31 января. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.
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