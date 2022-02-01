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Помощник Тухеля будет работать в тренерском штабе Лэмпарда

Англия
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Эдвардс снова будет работать с Фрэнком

Помощник Тухеля будет работать в тренерском штабе Лэмпарда

Фото: chelseablues.ru

Новина українською

К тренерскому штабу Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне" присоединился помощник главного тренера "Челси" Томаса Тухеля Джо Эдвардс, пишет официальный сайт синих.

"После 27 лет в клубе Эдвардс принял новый вызов. Он покидает "Челси" с нашими наилучшими пожеланиями на будущее и благодарностью за годы работы. Его должность в тренерском штабе Томаса Тухеля в настоящее время не будет заменена", — говорится в заявлении.

Эдвард работал в академии "Челси" с 2004 года. В 2019-м он вошел в штаб Лэмпарда в лондонском клубе.

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Напомним, что Лэмпард объявил о подписании контракта с "Эвертоном" 31 января. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Томас Тухель Эвертон
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