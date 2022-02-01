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Эд Вудворд покинул пост вице-президента Манчестер Юнайтед
Новая эра в управлении клубом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эд Вудворд покинул пост исполнительного вице-президента "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Его место займет Ричард Арнольд.
Что Вудворд дорабатывает свой последний год стало известно ещё в апреле 2021, а в начале января этого года руководство сообщило, что будущую вакантную должность займет Ричард Арнольд.
Новый вице-президент вступил в свой первый рабочий день уже сегодня, во вторник, 1 февраля.
Когда в прошлом году было объявлено о его предстоящем уходе, 50-летний функционер сказал: "Я очень горжусь тем, что служил "Юнайтед", и для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира последние 16 лет. У клуба хорошие перспективы на будущее, и в конце года будет трудно уйти.
За время моего пребывания здесь мы вложили в команду более 1 миллиарда фунтов, и я особенно доволен прогрессом, достигнутым игроками под проницательным руководством Уле Гуннара Сульшера и его тренерской команды за последние два года".
Эд Вудворд стал ответственен за все аспекты деятельности футбольного клуба 1 июля 2013 года и проработал 7.5 лет.
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