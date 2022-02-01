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Гринвуда удалили из Fifa 22. Теперь его обвиняют ещё и в сексуальных домогательствах и угрозе расправы

Англия
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Нападающего вырезали из видеоигры, а следствие добавило ещё 2 обвинения

Гринвуда удалили из Fifa 22. Теперь его обвиняют ещё и в сексуальных домогательствах и угрозе расправы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающего "Манчестер Юнайтед" удалили из футбольного симулятора Fifa 22 из-за обвинений в насилии над собственной девушкой, сообщает Sky Sports. Сегодня к обвинениям добавились сексуальные домогательства и угроза убийства.

В воскресенье футболист был задержан по подозрению в изнасиловании и нападении после того, как женщина, заявившая о случаях насилия, разместила фотографии и видео в социальных сетях.

Вчера был продлен арест, чтобы провести допрос футболиста и уже сегодня, 1 февраля, к обвинению были добавлены убийства и сексуальные домогательства.

Девушка обвинила нападающего, опубликовав в воскресенье утром в Instagram видео, фотографии и голосовое сообщение, в котором были слышны угрозы Гринвуда девушке. Позже все было удалено, а страница девушки очищена вообще от всех фотографий.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
skysports.com

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