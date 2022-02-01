Гринвуда удалили из Fifa 22. Теперь его обвиняют ещё и в сексуальных домогательствах и угрозе расправы

Нападающего "Манчестер Юнайтед" удалили из футбольного симулятора Fifa 22 из-за обвинений в насилии над собственной девушкой, сообщает Sky Sports. Сегодня к обвинениям добавились сексуальные домогательства и угроза убийства.

В воскресенье футболист был задержан по подозрению в изнасиловании и нападении после того, как женщина, заявившая о случаях насилия, разместила фотографии и видео в социальных сетях.

Вчера был продлен арест, чтобы провести допрос футболиста и уже сегодня, 1 февраля, к обвинению были добавлены убийства и сексуальные домогательства.

Девушка обвинила нападающего, опубликовав в воскресенье утром в Instagram видео, фотографии и голосовое сообщение, в котором были слышны угрозы Гринвуда девушке. Позже все было удалено, а страница девушки очищена вообще от всех фотографий.