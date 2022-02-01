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Эриксен возьмет в Брентфорде 21 номер

Англия
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Датчанин обживается в новом клубе

Эриксен возьмет в Брентфорде 21 номер

Фото: twitter.com/Inter / Автор: неизвестен

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Новоиспеченный полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен будет носить клубе 21 номер, сообщает клубный твиттер. Датчанин не играл в футбол полгода.

После трансфера пресс-служба "Брентфорда" заверяет, что медики клуба провели глубочайшее обследование организма Кристиана, руководство уверено в способности игрока вернуться на высочайший уровень.

Напомним, что Эриксен расторг договор с "Интером". Регламент Серии А не позволяет 29-летнему хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Брентфорд
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