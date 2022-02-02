Пьер-Эмерик Обамеянг очень трогательно и эмоционально попрощался с фанатами Арсенала

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг уже совсем скоро перейдет в "Барселону". Он написал болельщикам "Арсенала" в своем Instagram следующее:

"Фанаты "Арсенала"! Спасибо вам за то, что сделали Лондон домом для меня и моей семьи в течение последних четырех лет. Мы вместе прошли через взлеты и падения, ваша поддержка значила для меня все. Возможность выигрывать трофеи и честь быть капитаном клуба – это то, что я навсегда сохраню в своем сердце".

"Я всегда был на 100% сосредоточен на том, чтобы сделать все, что в моих силах для этого клуба, поэтому расставаться без настоящего прощания больно, но таков футбол. Мне грустно, что у меня не было возможности помочь своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не питаю ничего, кроме уважения к этому клубу, и искренне желаю всем своим ребятам и болельщикам всего наилучшего и много успешных лет в будущем! С любовью, Оба".