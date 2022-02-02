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Несмотря на новые серьезные подозрения – Мейсона Гринвуда выпустили под залог

Англия
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Действительно, а зачем сидеть за решеткой, если можно заплатить…

Несмотря на новые серьезные подозрения – Мейсона Гринвуда выпустили под залог

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футболист "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, арестованный по подозрению уже не только в изнасиловании, но и нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, был выпущен под залог.

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Напомним, Гринвуда задержали сразу после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий избитой бывшей девушки Мейсона. К тому же она заявила, что подверглась насилию со стороны 20-летнего экс-бойфренда.

Действительно, как сообщает издание The Telegraph, полиция Большого Манчестера ко всему прочему сообщила о подозрениях в сексуальном нападении и угрозах убийством.

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В статье: Мейсон Гринвуд
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Источник:
telegraph.co.uk

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