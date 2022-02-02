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Несмотря на новые серьезные подозрения – Мейсона Гринвуда выпустили под залог
Действительно, а зачем сидеть за решеткой, если можно заплатить…
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, арестованный по подозрению уже не только в изнасиловании, но и нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, был выпущен под залог.
Напомним, Гринвуда задержали сразу после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий избитой бывшей девушки Мейсона. К тому же она заявила, что подверглась насилию со стороны 20-летнего экс-бойфренда.
Действительно, как сообщает издание The Telegraph, полиция Большого Манчестера ко всему прочему сообщила о подозрениях в сексуальном нападении и угрозах убийством.
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