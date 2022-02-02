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Вест Бромвич уволил главного тренера Валерьена Исмаэля
Клуб занялся поиском нового специалиста
Фото: Sky Sports
"Вест Бромвич Альбион" уволил главного тренера Валерьена Исмаэля.
46-летний француз вывел команду на пятое место в чемпионате, но болельщики выразили обеспокоенность по поводу его стиля игры.
Поражение от "Миллуолла" со счетом 2:0 стало последней игрой главного тренера.
Исмаэль руководит командой с июня 2021 года. Под его руководством команда выиграла только 12 из 31 матчей. Помощник главного тренера Адам Мюррей также покинул клуб.
"Клуб хотел бы официально поблагодарить Валериана и Адама за их усилия и пожелать им всего наилучшего в будущем. В настоящее время идет процесс найма нового главного тренера, и о назначении будет объявлено в установленном порядке", - говорится в заявлении команды.
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