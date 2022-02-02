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Бернарду Силва ведет переговоры о продлении контракта с Манчестер Сити

Англия
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Действующий контракт футболиста заканчивается через три года

Бернарду Силва ведет переговоры о продлении контракта с Манчестер Сити

Фото: VbetNews / Автор: неизвестен

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Полузащитник Бернарду Силва ведет переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити", пишет Goal со ссылкой на The Times.

Действующий контракт 27-летнего игрока уже контракт с "Сити" до лета 2025 года, однако клуб намерен заключить с ним новое долгосрочное соглашение.

Силва в текущем сезоне забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 22 матчах чемпионата.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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