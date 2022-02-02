Менди добавили ещё одно обвинение в попытке изнасилования

Ещё одно обвинение в попытке изнасилования добавилось к 8 другим, вменяемым защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди, сообщает L'Équipe. Сегодня в Честере состоялись предварительные слушания по этому делу.

Левому защитнику уже предъявили обвинения по семи случаев изнасилования и одному сексуальных домогательств. Находившийся в заключении с августа прошлого года, победитель чемпионата мира условно-досрочно освободился 7 января.

Обвинения связаны с предполагаемыми событиями, которые, как утверждается, произошли в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Судья назначил суд над ним на 25 июля, заседания которого могут продлиться шесть недель. У Менди еще не было возможности признать себя виновным или невиновным.