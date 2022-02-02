Ливерпуль – самый экологичный клуб АПЛ, Ньюкасл – самый неэкологичный

BBC и Sport Positive Summit, поддерживаемые ООН, составили рейтинг самых экологичных клубов АПЛ. Топ-5 выглядит следующим образом: "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Саутгемптон" и "Арсенал"

Самыми экологичными были признаны "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", набравшие 23 балла.

Игроки "Тоттенхэма" ездят на матчи на автобусах, работающих на биотопливе, что сокращает выбросы при поездках более чем на 80%. "Ливерпуль" взял на себя обязательство летать на самолетах, использующих обезуглероженное топливо. Это также позволит сократить выбросы на 80%.

Баллы начислялись за:

Политику клуба в сфере экологии

Использование клубом чистых источников энергии

Использование экологичных видов транспорта

Снижение уровня использования одноразового пластика или отказ от него

Утилизация и переработка отходов

Эффективное использование воды

Пища растительного происхождения или низкоуглеродистая пища

Биоразнообразие

Образование

Связь с публикой и ее вовлечение

Клубы могли заработать максимум 2 балла в каждой из 11 категорий. Также начислялись 2 бонусных балла. Таким образом, максимально возможное число баллов – 24.