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Ливерпуль – самый экологичный клуб АПЛ, Ньюкасл – самый неэкологичный

Англия
(2 голосов)

Любопытный рейтинг клубов АПЛ по экологичности

Ливерпуль – самый экологичный клуб АПЛ, Ньюкасл – самый неэкологичный

Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен

Новина українською

BBC и Sport Positive Summit, поддерживаемые ООН, составили рейтинг самых экологичных клубов АПЛ. Топ-5 выглядит следующим образом: "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Саутгемптон" и "Арсенал"

Самыми экологичными были признаны "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", набравшие 23 балла.

Игроки "Тоттенхэма" ездят на матчи на автобусах, работающих на биотопливе, что сокращает выбросы при поездках более чем на 80%. "Ливерпуль" взял на себя обязательство летать на самолетах, использующих обезуглероженное топливо. Это также позволит сократить выбросы на 80%.

Баллы начислялись за:

  • Политику клуба в сфере экологии
  • Использование клубом чистых источников энергии
  • Использование экологичных видов транспорта
  • Снижение уровня использования одноразового пластика или отказ от него
  • Утилизация и переработка отходов
  • Эффективное использование воды
  • Пища растительного происхождения или низкоуглеродистая пища
  • Биоразнообразие
  • Образование
  • Связь с публикой и ее вовлечение

Клубы могли заработать максимум 2 балла в каждой из 11 категорий. Также начислялись 2 бонусных балла. Таким образом, максимально возможное число баллов – 24.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
02.02.2022 в 21:24
Когда писали, что в 2012 ацтеки (или кто там? Инки, майя?) предсказали конец света, он таки был, просто в другой форме: мир окончательно сошёл с ума...
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