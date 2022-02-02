Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – самый экологичный клуб АПЛ, Ньюкасл – самый неэкологичный
Любопытный рейтинг клубов АПЛ по экологичности
Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен
BBC и Sport Positive Summit, поддерживаемые ООН, составили рейтинг самых экологичных клубов АПЛ. Топ-5 выглядит следующим образом: "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Саутгемптон" и "Арсенал"
Самыми экологичными были признаны "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", набравшие 23 балла.
Игроки "Тоттенхэма" ездят на матчи на автобусах, работающих на биотопливе, что сокращает выбросы при поездках более чем на 80%. "Ливерпуль" взял на себя обязательство летать на самолетах, использующих обезуглероженное топливо. Это также позволит сократить выбросы на 80%.
Баллы начислялись за:
- Политику клуба в сфере экологии
- Использование клубом чистых источников энергии
- Использование экологичных видов транспорта
- Снижение уровня использования одноразового пластика или отказ от него
- Утилизация и переработка отходов
- Эффективное использование воды
- Пища растительного происхождения или низкоуглеродистая пища
- Биоразнообразие
- Образование
- Связь с публикой и ее вовлечение
Клубы могли заработать максимум 2 балла в каждой из 11 категорий. Также начислялись 2 бонусных балла. Таким образом, максимально возможное число баллов – 24.
Популярное сейчас
- Динамо добыло волевую победу, отыгравшись с 0:2
- Ласкаво просимо! Сампдория официально представила Супрягу
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Ливерпуль оформил трансфер колумбийского вингера за 60 млн евро
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО