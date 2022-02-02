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Челси хочет купить Кунде, Райса и Тчуамени
Клуб сэкономил зимой, чтобы побороться за топ-трансферы летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Томас Тухель солидарен с руководством "Челси" в ставке на летнее трансферное окно, сообщает The Athletic. Менеджер не настаивал на зимних приобретениях.
В список целей лондонского клуба на лето входят защитник "Севильи" Жюль Кунде, а также полузащитники "Вест Хэма" и "Монако" Деклан Райс и Орельен Тчуамени.
Портал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро, Райса в 75 и Тчуамени в 40.
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Источник:theathletic.com
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