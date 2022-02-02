Челси хочет купить Кунде, Райса и Тчуамени

Томас Тухель солидарен с руководством "Челси" в ставке на летнее трансферное окно, сообщает The Athletic. Менеджер не настаивал на зимних приобретениях.

В список целей лондонского клуба на лето входят защитник "Севильи" Жюль Кунде, а также полузащитники "Вест Хэма" и "Монако" Деклан Райс и Орельен Тчуамени.

Портал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро, Райса в 75 и Тчуамени в 40.