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Челси хочет купить Кунде, Райса и Тчуамени

Англия
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Клуб сэкономил зимой, чтобы побороться за топ-трансферы летом

Челси хочет купить Кунде, Райса и Тчуамени

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Томас Тухель солидарен с руководством "Челси" в ставке на летнее трансферное окно, сообщает The Athletic. Менеджер не настаивал на зимних приобретениях.

В список целей лондонского клуба на лето входят защитник "Севильи" Жюль Кунде, а также полузащитники "Вест Хэма" и "Монако" Деклан Райс и Орельен Тчуамени.

Портал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро, Райса в 75 и Тчуамени в 40.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Севилья Монако Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс Жюль Кунде Орельен Тчуамени
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Источник:
theathletic.com

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