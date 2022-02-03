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Фанаты Манчестер Юнайтед смогут свободно обменять футболки с фамилией Гринвуда
Джерси с семеркой, пожалуйста!
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики английского клуба "Манчестер Юнайтед" будут иметь возможность абсолютно бесплатно обменять свои футболки с фамилией Мейсона Гринвуда – об этом сообщает британская пресса, манкунианцы подтверждают данную информацию. Скорее всего, решение было принято в связи с тем, что разъяренные фанаты сами начали заваливаться в фан-шопы с целью вернуть джерси с 11-м номером.
Напомним, таланта "красных дьяволов" подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера, 2 февраля, он был выпущен под залог. Он провел в камере всего 3 ночи.
Руководство клуба уже поспешило убрать с сайта всю продукцию с фамилией Гринвуда, все упоминания, связанные с Мейсоном, стерты со страниц "МЮ".
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