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Фанаты Манчестер Юнайтед смогут свободно обменять футболки с фамилией Гринвуда

Англия
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Джерси с семеркой, пожалуйста!

Фанаты Манчестер Юнайтед смогут свободно обменять футболки с фамилией Гринвуда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Болельщики английского клуба "Манчестер Юнайтед" будут иметь возможность абсолютно бесплатно обменять свои футболки с фамилией Мейсона Гринвуда – об этом сообщает британская пресса, манкунианцы подтверждают данную информацию. Скорее всего, решение было принято в связи с тем, что разъяренные фанаты сами начали заваливаться в фан-шопы с целью вернуть джерси с 11-м номером.

Напомним, таланта "красных дьяволов" подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера, 2 февраля, он был выпущен под залог. Он провел в камере всего 3 ночи.

Руководство клуба уже поспешило убрать с сайта всю продукцию с фамилией Гринвуда, все упоминания, связанные с Мейсоном, стерты со страниц "МЮ".

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
dailymail.co.uk

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