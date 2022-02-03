Сауль Ньигес рассказал, почему решил уйти из Атлетико

Полузащитник "Челси" Сауль Ньигес рассказал почему решил уйти из мадридского клуба.

"Мне нужно было время, чтобы отвлечься от "Атлетико". Я играл там с 12 лет. Эта ситуация оказывала на меня сильное влияние. Когда болельщики освистывают тебя, то это воздействует на тебя намного сильнее и эти сложные моменты каждый переживает по-разному.

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Это было сложно, и уйти было сложно, но я воспринял это как вызов – конкурировать с лучшими игроками на моей позиции. Я не испытываю никакого страха при этом. Чувствую себя хорошо, и знаю, что если буду в таком состоянии, в котором должен быть, то смогу многое сделать, чтобы помочь "Челси", – цитирует Ньигеса пресс-служба лондонского клуба.

В этом сезона в составе английского клуба испанец провел 6 матчей, в котоорых заработал лишь желтую карточку. В Атлетико он принял участие всего в 3 играх и не отметился результативными действиями.