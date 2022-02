Эшли Коул вошел в тренерский штаб Эвертона

Экс-защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул будет помогать главному тренеру "Эвертона" Фрэнку Лэмпарду. Англичанен вошел в тренерский штаб команды из Ливерпуля.

До этого 41-летний специалист работал тренером в академии "Челси" и ассистентом главного тренера сборной Англии до 21 года.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард возглавил "Эвертон" 31 января. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 очками в активе после 20 матчей.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC ????