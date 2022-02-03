  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эшли Коул вошел в тренерский штаб Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Коул вошел в тренерский штаб Эвертона

Англия
(1 голосов)

Он уже имеет опыт тренерской работы

Эшли Коул вошел в тренерский штаб Эвертона

Фото: Твиттер Эвертона

Новина українською

Экс-защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул будет помогать главному тренеру "Эвертона" Фрэнку Лэмпарду. Англичанен вошел в тренерский штаб команды из Ливерпуля.

До этого 41-летний специалист работал тренером в академии "Челси" и ассистентом главного тренера сборной Англии до 21 года.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард возглавил "Эвертон" 31 января. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 очками в активе после 20 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...