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Эшли Коул вошел в тренерский штаб Эвертона
Он уже имеет опыт тренерской работы
Фото: Твиттер Эвертона
Экс-защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул будет помогать главному тренеру "Эвертона" Фрэнку Лэмпарду. Англичанен вошел в тренерский штаб команды из Ливерпуля.
До этого 41-летний специалист работал тренером в академии "Челси" и ассистентом главного тренера сборной Англии до 21 года.
Напомним, что Фрэнк Лэмпард возглавил "Эвертон" 31 января. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 очками в активе после 20 матчей.
Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC ????— Everton (@Everton) February 3, 2022
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