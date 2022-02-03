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Рой Кин может возглавить обладателя Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

Кин - основной кандидат на этот пост

Рой Кин может возглавить обладателя Кубка Англии

Новина українською

Рой Кин может возглавить "Сандерленд" в третьем по силе английском дивизионе, пишет Daily Mail.

По информации источника, специалист является основным кандидатом на пост наставника "чёрных котов".

Последним местом работы ирландца был пост ассистента главного тренера "Ноттингем Форест".

После 29 сыгранных туров "Сандерленд" располагается на 3-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

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В статье: Рой Кин Сандерленд
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
03.02.2022 в 17:52
Написали б уже тогда "чемпиона Англии"
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