Лэмпард прокомментировал трансфер ван де Бека и Алли

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард доволен тем, что клуб усилил состав двумя талантливыми футболистами.

"Алли и ван де Бек — очень талантливые игроки, с которыми я по разному встречался в прошлом. Я верю в их талант.

Деле — фантастический игрок. Моя работа заключается в том, чтобы начать для него карьеру с чистого листа", — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

25-летний Алли подписал контракт с "Эвертоном" до 2024 года, а ван де Бек арендован до конца сезона у "МЮ".