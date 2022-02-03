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Лэмпард прокомментировал трансфер ван де Бека и Алли

Англия
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Фрэнк рад, что клуб подписал таких игроков

Лэмпард прокомментировал трансфер ван де Бека и Алли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард доволен тем, что клуб усилил состав двумя талантливыми футболистами.

"Алли и ван де Бек — очень талантливые игроки, с которыми я по разному встречался в прошлом. Я верю в их талант.

Деле — фантастический игрок. Моя работа заключается в том, чтобы начать для него карьеру с чистого листа", — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

25-летний Алли подписал контракт с "Эвертоном" до 2024 года, а ван де Бек арендован до конца сезона у "МЮ".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Донни ван де Бек Эвертон
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