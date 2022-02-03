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Лэмпард прокомментировал трансфер ван де Бека и Алли
Фрэнк рад, что клуб подписал таких игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард доволен тем, что клуб усилил состав двумя талантливыми футболистами.
"Алли и ван де Бек — очень талантливые игроки, с которыми я по разному встречался в прошлом. Я верю в их талант.
Деле — фантастический игрок. Моя работа заключается в том, чтобы начать для него карьеру с чистого листа", — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
25-летний Алли подписал контракт с "Эвертоном" до 2024 года, а ван де Бек арендован до конца сезона у "МЮ".
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