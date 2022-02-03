Бывший тренер Ньюкасла возглавил Вест Бромвич

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс возглавил "Вест Бромвич", сообщает твиттер клуба. Специалист подписал контракт на 18 месяцев.

We are delighted to announce the appointment of Steve Bruce as Manager on an 18-month contract.



Welcome, Steve. ???????? — West Bromwich Albion (@WBA) February 3, 2022

Стив работал в "Ньюкасле" с 2019 года до октября 2021, когда клуб приобрели инвесторы из Саудовской Аравии. В апреле прошлого года Брюс получал награду лучшему тренеру месяца в АПЛ.

Сейчас "Вест Бромвич" идет на 6 месте в Чемпионшипе, набрав 45 очков после 29 туров.