  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший тренер Ньюкасла возглавил Вест Бромвич
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Ньюкасла возглавил Вест Бромвич

Англия
(1 голосов)

После Ньюкасла только в чемпионшип

Бывший тренер Ньюкасла возглавил Вест Бромвич

Фото: twitter.com/WBA / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс возглавил "Вест Бромвич", сообщает твиттер клуба. Специалист подписал контракт на 18 месяцев.

Стив работал в "Ньюкасле" с 2019 года до октября 2021, когда клуб приобрели инвесторы из Саудовской Аравии. В апреле прошлого года Брюс получал награду лучшему тренеру месяца в АПЛ.

Сейчас "Вест Бромвич" идет на 6 месте в Чемпионшипе, набрав 45 очков после 29 туров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стив Брюс Вест Бромвич Альбион Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...