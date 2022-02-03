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Игроки МЮ шокированы и потрясены ситуацией вокруг Гринвуда
Никто не ожидал такого от 20-летнего парня
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Игроки "Манчестер Юнайтед" были потрясены обвинениями в адрес нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает Daily Mail. Главный тренер Рангник встречался с руководством клуба, чтобы проанализировать произошедшее.
Сообщается, что Ральф Рангник встретился в понедельник со спортивным директором Джоном Мерто на базе "МЮ". Они обсуждали ситуацию игрока, а также говорили о влиянии, которое случившееся может оказать на команду.
"Все очень потрясены. Это очень отличается от того, с чем игрокам обычно приходится иметь дело", – сообщил источник внутри клуба.
Напомним, что Мейсон подозревается в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за "МЮ", пока ситуация не решится.
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