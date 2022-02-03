Игроки МЮ шокированы и потрясены ситуацией вокруг Гринвуда

Игроки "Манчестер Юнайтед" были потрясены обвинениями в адрес нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает Daily Mail. Главный тренер Рангник встречался с руководством клуба, чтобы проанализировать произошедшее.

Сообщается, что Ральф Рангник встретился в понедельник со спортивным директором Джоном Мерто на базе "МЮ". Они обсуждали ситуацию игрока, а также говорили о влиянии, которое случившееся может оказать на команду.

"Все очень потрясены. Это очень отличается от того, с чем игрокам обычно приходится иметь дело", – сообщил источник внутри клуба.

Напомним, что Мейсон подозревается в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за "МЮ", пока ситуация не решится.