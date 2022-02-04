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Аллахьяр может дебютировать в Англии уже на этих выходных – тренер Халл Сити
Иранец быстро адаптировался после Зари
Фото: Tashim News Agency
Тренер "Халл Сити" Шота Арвеладзе сказал, что Аллахьяр Сайядманеш может дебютировать за клуб уже на этих выходных против "Престон Норт Энд" в матче Чемпионшипа. "Я был удивлен тем, как быстро он смог адаптироваться, - сказал коуч, - Его английский уже на хорошем уровне, и с первой тренировки он выглядел очень активным".
"Я наверняка возьму его, если завтрашняя тренировка пройдет удачно. Я собираюсь выпустить его уже в следующем матче".
Аллахьяр был арендован "Халл Сити" у "Фенербахче" до конца сезона. Английский клуб сейчас идет на 18 месте в Чемпионшипе. До этого иранец отыграл полтора года за луганскую "Зарю", где провел 50 матчей, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.
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