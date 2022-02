160 км. Фанатка Мидлсбро неделю идет пешком на Олд Траффорд, чтобы помочь больным деменцией

Сегодня, 4 февраля, пройдет матч четвертого раунда Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Мидлсбро", "красные дьяволы" примут андердога в домашних стенах. Интереса к этому матчу добавила активистка из Мидлсбро.

Клэр Стритер уже неделю идет пешком из своего города к "Олд Траффорд" – она успела преодолеть расстояние в целых 100 миль (160 километров), до стадиона осталось еще 6. "Боро" поддерживает подобные инициативы репостами в социальных сетях и на своем официальном сайте.

Цель Стритер – помочь собрать пожертвования (10 тысяч фунтов) для благотворительного фонда, который специализируется на помощи пациентам с деменцией. Сегодня на "Олд Траффорд" планируется визит 9 500 болельщиков гостей. Клуб просит выездных фанатов поддержать Клэр и ее команду, пожертвовав всего по 1 фунту для фонда.

Day 6.. 100 miles complete ✅ The most mentally and physically challenging thing I’ve ever done. So determined to reach that £10,000 now for @MFCFoundation’s Dementia Hub.



One day and six miles left..@Boro fans can you help us get over the line ❤️https://t.co/RMm0mEYRQI #UTB pic.twitter.com/KDkhGTMK0i