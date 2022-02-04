Ньюкасл сделал изменения в заявке на вторую часть кампании в АПЛ

В заявке футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" произошли изменения. По информации авторитетного издания The Athletic, Эдди Хау и его тренерский штаб приняли решение исключить из списка заявленных исполнителей на АПЛ трех исполнителей.

Менеджер "сорок" руководствовался тем фактом, что руководство активно провело зимнее трансферное окно. Речь идет о защитниках Киране Кларке и Джамале Льюисе, а вот хавбек Айзек Хейден выбыл из-за тяжелой травмы колена.

Напомним, что зимой в "Ньюкасл" перешли Мэтт Таргетт, Киран Триппьер и Дэн Берн – все футболисты оборонительного плана. Также "сорок" усилили Бруну Гимарайнш из "Лиона" и форвард "Бернли" Крис Вуд.