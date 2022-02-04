Клуб АПЛ заинтересован в приглашении защитника Барселоны

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо все еще не пришел к консенсусу по поводу пролонгации своего трудового соглашения с каталонцами. Как сообщает испанская пресса, на 22-летнего игрока "сине-гранатовых" уже претендуют несколько европейских топ-клубов.

Больше всех заинтересован в приглашении исполнителя английский "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что Араухо отклонил предложение о продлении еще до начала пандемии. Рональд осознает, что в новом клубе он сможет на рассчитывать на более высокий оклад. В текущем сезоне уругвайский защитник сыграл 16 матчей в Примере, в его активе два гола.