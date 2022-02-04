Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб АПЛ заинтересован в приглашении защитника Барселоны
Футболист не может договориться с Лапортой по поводу нового контракта
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо все еще не пришел к консенсусу по поводу пролонгации своего трудового соглашения с каталонцами. Как сообщает испанская пресса, на 22-летнего игрока "сине-гранатовых" уже претендуют несколько европейских топ-клубов.
Больше всех заинтересован в приглашении исполнителя английский "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что Араухо отклонил предложение о продлении еще до начала пандемии. Рональд осознает, что в новом клубе он сможет на рассчитывать на более высокий оклад. В текущем сезоне уругвайский защитник сыграл 16 матчей в Примере, в его активе два гола.
Популярное сейчас
- Пока Реал вылетал из Кубка. Находясь на скамейке для запасных, Бэйл высмеял решение Анчелотти
- Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти
- Вылет Реала из Кубка Испании, Салах против Мане в финале КАН. Главные новости за 3 февраля
- "Никто из Бамбали не становился футболистом": как Мане дает надежду своему народу
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО