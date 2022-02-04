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Лидер МЮ признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии

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Лидер МЮ признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признан лучшим игроком января в Английской Премьер-лиге. В прошлом месяце 31-летний вратарь "красных дьяволов" сыграл 4 поединка, пропустил 4 гола и выбил 22 сэйва – больше всех остальных киперов в первенстве.

Для испанского исполнителя это первая в профессиональной карьере награда лучшему футболисту месяца в Премьер-лиге. Он стал первым за 6 лет голкипером, получившим приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

В целом, у Де Хеа больше всего сэйвов в Премьер-лиге в этом сезоне (84). У ближайшего преследователя из "Лидса", а именно Иллана Мелье, на 13 спасений меньше.

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В статье: Давид де Хеа АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
premierleague.com

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