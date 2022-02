Лидер МЮ признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признан лучшим игроком января в Английской Премьер-лиге. В прошлом месяце 31-летний вратарь "красных дьяволов" сыграл 4 поединка, пропустил 4 гола и выбил 22 сэйва – больше всех остальных киперов в первенстве.

