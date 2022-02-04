Тухель: Я не говорил с Дембеле

Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что клуб хотел подписать полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Я не говорил с Дембеле. Никаких контактов между "Челси" и игроком не было. Январское трансферное окно прошло нормально. Я очень доволен. Все прошло спокойно, а это самое лучшее", — сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет расстаться с Дембеле.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.