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Тухель: Я не говорил с Дембеле
Игрок опроверг информацию о возможном трансфере игрока
Faisal HQ / Автор неизвестен
Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что клуб хотел подписать полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле.
"Я не говорил с Дембеле. Никаких контактов между "Челси" и игроком не было. Январское трансферное окно прошло нормально. Я очень доволен. Все прошло спокойно, а это самое лучшее", — сказал Тухель.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет расстаться с Дембеле.
В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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