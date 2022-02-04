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Конте: На трансферном рынке мы должны уделять больше внимания подписанию игроков
Тренер прокомментировал трансфер Кулушевски
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал трансфер полузащитника итальянского "Ювентуса" Деяна Кулушевски. Напомним, что игрок присоединился к команде на правах аренды до конца следующего сезона.
"На трансферном рынке мы должны уделять больше внимания подписанию игроков. Это приобретает принципиальное значение.
Кулушевски — хороший футболист. Он ещё очень молод, но имеет большой талант. Кулушевски может играть "девятку", "десятку" или на фланге. Хороший игрок", — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
"Тоттенхэм" заплатит за аренду футболиста € 10 млн. Летом 2022 года английский клуб сможет выкупить футболиста за € 35 млн, летом 2023-го — за € 40 млн.
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