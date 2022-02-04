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Конте: На трансферном рынке мы должны уделять больше внимания подписанию игроков

Англия
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Тренер прокомментировал трансфер Кулушевски

Конте: На трансферном рынке мы должны уделять больше внимания подписанию игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал трансфер полузащитника итальянского "Ювентуса" Деяна Кулушевски. Напомним, что игрок присоединился к команде на правах аренды до конца следующего сезона.

"На трансферном рынке мы должны уделять больше внимания подписанию игроков. Это приобретает принципиальное значение.

Кулушевски — хороший футболист. Он ещё очень молод, но имеет большой талант. Кулушевски может играть "девятку", "десятку" или на фланге. Хороший игрок", — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

"Тоттенхэм" заплатит за аренду футболиста € 10 млн. Летом 2022 года английский клуб сможет выкупить футболиста за € 35 млн, летом 2023-го — за € 40 млн.

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В статье: Ювентус (Турин) Антонио Конте Деян Кулусевски
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