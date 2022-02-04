Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель о травмах: Я спокоен. Аспиликуэта в фантастической форме
Менеджер "синих" чувствует себя очень спокойно
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель на пресс-конференции поделился мнением о "тихом" трансферном окне и ответил на вопросы касаемо травм ведущих защитников. "Я доволен, потому что спокойствие – всегда хорошо", – приводит его слова Sky Sports.
Про отсутствие трансферов в зимой:
"Я очень доволен, потому что это было спокойное окно, а спокойствие – всегда хорошо".
О том, насколько разочаровали травмы Бена Чиллуэла и Риса Джеймса:
"Нет, никакого разочарования, по этому поводу я тоже спокоен. Я знаю, в каких качествах нам нужно прибавить. Мы доверяем игрокам, которые у нас есть, и моя работа — находить решения, когда у нас есть травмы.
Мы пытались, у нас были идеи, но в конце концов мы работаем с тем, что у нас есть, и мы довольны этим. В какой-то момент Рис вернется, но к сожалению, не Бен.
Аспи (Сезар Аспиликуэта) сейчас в фантастической форме, и поэтому все в порядке. Мы пытаемся найти решения внутри нашей команды".
Напомним, что британские СМИ в последний день трансферного окна активно обсуждали переход Усмана Дембеле в лондонские клубы. Сообщалось, что прямые контакты были с "Челси" и "Тоттенхэмом".
Популярное сейчас
- Украина сражается с Россией за путевку в финал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция матча
- Новый защитник Вереса, вариант для Мякушко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Салаху даже не пришлось бить. ВИДЕО, как Египет победил Камерун в серии пенальти
- Барселона аннулировала медосмотр Обамеянга
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО