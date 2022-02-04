Тухель о травмах: Я спокоен. Аспиликуэта в фантастической форме

Главный тренер "Челси" Томас Тухель на пресс-конференции поделился мнением о "тихом" трансферном окне и ответил на вопросы касаемо травм ведущих защитников. "Я доволен, потому что спокойствие – всегда хорошо", – приводит его слова Sky Sports.

Про отсутствие трансферов в зимой:

"Я очень доволен, потому что это было спокойное окно, а спокойствие – всегда хорошо".

О том, насколько разочаровали травмы Бена Чиллуэла и Риса Джеймса:

"Нет, никакого разочарования, по этому поводу я тоже спокоен. Я знаю, в каких качествах нам нужно прибавить. Мы доверяем игрокам, которые у нас есть, и моя работа — находить решения, когда у нас есть травмы.

Мы пытались, у нас были идеи, но в конце концов мы работаем с тем, что у нас есть, и мы довольны этим. В какой-то момент Рис вернется, но к сожалению, не Бен.

Аспи (Сезар Аспиликуэта) сейчас в фантастической форме, и поэтому все в порядке. Мы пытаемся найти решения внутри нашей команды".

Напомним, что британские СМИ в последний день трансферного окна активно обсуждали переход Усмана Дембеле в лондонские клубы. Сообщалось, что прямые контакты были с "Челси" и "Тоттенхэмом".