Погба сыграет за Манчестер Юнайтед впервые со 2 ноября

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба впервые за 3 месяца выйдет на поле – клубный твиттер опубликовал состав. У француза была травма подколенного сухожилия.

???? Your United XI to face Middlesbrough this evening ????#MUFC | #FACup — Manchester United (@ManUtd) February 4, 2022

Поль получил травму на тренировке в стане сборной Франции. Ранее Погба уже повреждал подколенное сухожилие в прошлом сезоне и выбывал на месяц.

В этом сезоне Поль успел провести за "МЮ" 13 матчей и отдать 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего чемпиона мира в 55 миллионов евро.