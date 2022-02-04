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Погба сыграет за Манчестер Юнайтед впервые со 2 ноября
Француз наконец-то восстановился от повреждения
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба впервые за 3 месяца выйдет на поле – клубный твиттер опубликовал состав. У француза была травма подколенного сухожилия.
???? Your United XI to face Middlesbrough this evening ????#MUFC | #FACup— Manchester United (@ManUtd) February 4, 2022
Поль получил травму на тренировке в стане сборной Франции. Ранее Погба уже повреждал подколенное сухожилие в прошлом сезоне и выбывал на месяц.
В этом сезоне Поль успел провести за "МЮ" 13 матчей и отдать 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего чемпиона мира в 55 миллионов евро.
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