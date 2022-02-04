Возможность проведения 5 замен в скором времени будет введена в футбольные правила

Совет Международной футбольной ассоциации в марте сделает возможность проводить 5 замен обязательной для всего футбольного мира, сообщает The Athletic. Собрание пройдет 3 марта.

Ранее Совет рекомендовал всем соревнованиям разрешить пять замен.

На встрече также будет обсуждаться формулировка закона об офсайде. В октябре глава арбитров УЕФА Роберто Розетти заявил, что закон "необходимо улучшить" после спорного гола француза Килиана Мбаппе в финале Лиги наций против Испании, когда прикосновение защитника перевело его в положение вне игры.

Сообщается, что на совещании будут обсуждаться изменения в формулировках и любые последствия, вытекающие из изменений.

Напомним, что Английская Премьер-лига решила не использовать пять замен в сезоне 2020/21 и вернулась к трем заменам, которые остаются в силе и до сих пор.