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Возможность проведения 5 замен в скором времени будет введена в футбольные правила
Премьер-лигу приводят в чувства всеми возможными способами
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
Совет Международной футбольной ассоциации в марте сделает возможность проводить 5 замен обязательной для всего футбольного мира, сообщает The Athletic. Собрание пройдет 3 марта.
Ранее Совет рекомендовал всем соревнованиям разрешить пять замен.
На встрече также будет обсуждаться формулировка закона об офсайде. В октябре глава арбитров УЕФА Роберто Розетти заявил, что закон "необходимо улучшить" после спорного гола француза Килиана Мбаппе в финале Лиги наций против Испании, когда прикосновение защитника перевело его в положение вне игры.
Сообщается, что на совещании будут обсуждаться изменения в формулировках и любые последствия, вытекающие из изменений.
Напомним, что Английская Премьер-лига решила не использовать пять замен в сезоне 2020/21 и вернулась к трем заменам, которые остаются в силе и до сих пор.
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