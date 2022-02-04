Манчестер Сити и Ливерпуль хотят купить звезду Арсенала

Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака находится под прицелом руководства "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", сообщает ESPN. Он может уйти, если "канониры" не выйдут в Лигу чемпионов.

Соглашение Сака с "Арсеналом" истекает летом 2023 года.

В случае невыхода в Лигу чемпионов, "канониров" ждет упорная борьба за продление контракта Букайо.

В этом сезоне Сака провел за "Арсенал" 26 матчей, забил 7 матчей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20 летнего хавбека в 65 миллионов евро.