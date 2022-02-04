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Манчестер Сити и Ливерпуль хотят купить звезду Арсенала
"Гуннеры" рискуют упустить свой главный актив
Фото: twitter.com/Arsenal / Автор: неизвестен
Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака находится под прицелом руководства "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", сообщает ESPN. Он может уйти, если "канониры" не выйдут в Лигу чемпионов.
Соглашение Сака с "Арсеналом" истекает летом 2023 года.
В случае невыхода в Лигу чемпионов, "канониров" ждет упорная борьба за продление контракта Букайо.
В этом сезоне Сака провел за "Арсенал" 26 матчей, забил 7 матчей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20 летнего хавбека в 65 миллионов евро.
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