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Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии от команды Чемпионшипа

Англия
(1 голосов)

Подопечные Рангника уступили в серии пенальти

Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии от команды Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кубок Англии, четвертый раунд (1/16 финала)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" (Д2) 1:1 (7:8 в серии пенальти)

Голы: Джейдон Санчо 25 – Мэтт Крукс 64

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Далот, Магвайр, Варан (Джонс 91), Шоу – Мактоминей, Погба (Фред 82) – Рашфорд (Эланга 82), Фернандеш, Санчо (Мата 100) – Роналду

"Мидлсбро": Хаусон – Джонс (Бамба 118), Дейкстил, Фрай, Макнейр, Тейлор (Пелтьер 91) – Крукс (Паиро 78), Хаусон (К), Тавернье – Балогун (Вотмор 61), Шпорар (Коннолли 9)

Предупреждения: Погба 42 – Тавернье 71

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 20

Нереализованный послематчевой пенальти: Энтони Эланга

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Мидлсбро Манчестер Юнайтед Крис Уайлдер
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.02.2022 в 01:15
Как так, Роналду не выпрыгнул на 2 м 56 см и не забил? Состарился.
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