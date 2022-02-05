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Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии от команды Чемпионшипа
Подопечные Рангника уступили в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, четвертый раунд (1/16 финала)
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" (Д2) 1:1 (7:8 в серии пенальти)
Голы: Джейдон Санчо 25 – Мэтт Крукс 64
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Далот, Магвайр, Варан (Джонс 91), Шоу – Мактоминей, Погба (Фред 82) – Рашфорд (Эланга 82), Фернандеш, Санчо (Мата 100) – Роналду
"Мидлсбро": Хаусон – Джонс (Бамба 118), Дейкстил, Фрай, Макнейр, Тейлор (Пелтьер 91) – Крукс (Паиро 78), Хаусон (К), Тавернье – Балогун (Вотмор 61), Шпорар (Коннолли 9)
Предупреждения: Погба 42 – Тавернье 71
Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 20
Нереализованный послематчевой пенальти: Энтони Эланга
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