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Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии от команды из Чемпионшипа

Англия
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Подопечные Рангника уступили в серии пенальти

Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии от команды из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, четвертый раунд (1/16 финала)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Всего второй раз за последние 18 лет "Манчестер Юнайтед" дома уступает "Мидлсбро", и второй раз это происходит после серии пенальти. “Манкунианцы” создали кучу моментов, чтобы не довести даже до овертайма, однако сами себе виноваты. Им просто не хватило сил до конца матча.

Стартовали подопечные Рангника прекрасно. Уже на второй минуте Санчо попал в перекладину, пытаясь перекинуть голкипера после его ошибки, а на 19-й Погба заработал пенальти в ворота гостей. Взялся исполнять Роналду, ведь две пенальти до этого в текущем сезоне он забил. На этот раз попытка получилась неудачной: Криштиану пробил мимо ворот, отправив мяч рядом с левой стойкой. Первый незабитый одиннадцатиметровый португальца в МЮ с 2008-го года – в общей сложности таких случаев уже четыре.

Но все равно свое постоянное давление "манкунианцы" продолжили и дальше. К счастью для них, они еще быстро его конвертировали в гол. На 25-й минуте Фернандеш наградил Санчо за забегание превосходной передачей, Джейдон пробросил мяч в штрафную и левой с острого угла прошил голкипера. Третий гол для английского вингера в составе красных дьяволов. В общем, он провел сегодня очень хорошую игру в атаке.

Роналду продолжал пытаться забить без пенальти, однако это у него не получалось. Партнеры дважды выводили его на ударную позицию: сначала он пробил в голкипера, а затем во внешнюю часть ворот. Также неплохой шанс был у Рашфорда, но тот из расстрельной позиции не попал в створ, пробив с передачи Санчо выше.

В противоположность моментам "Ман Юнайтед" гости начали создавать свои. Два наиболее опасных эпизода были у Крукса. Первую его попытку вытащил Хендерсон, однако во второй голкипер уже ничего не смог сделать: полузащитник забивал уже в пустые. Кстати, довольно спорный момент с рукой у ассистента гола Уотмора – арбитры считают, что это была ненамеренная игра.

Но все эти старания “Мидсбро” имел возможность перечеркнуть Фернандеш, который сегодня точно был лучшим игроком в составе хозяев. Прессинг "манкунианцами" подопечных Уайлдера привел к ошибке защитников гостей, которой воспользовался Бруно. Португалец забрал мяч, вышел один на один и попал в штангу! Это надо так было умудриться…

Овертаймы команды откровенно доигрывали – усталость дала о себе знать. Да, определенные эпизоды у обоих ворот были, однако трудно назвать их опасными. А в серии пенальти первые 15 ударов были голевыми, но Эланга не выдержал, запустив мяч в космос.

"Мидлсбро" полностью провалил первый тайм, но затем сумел более или менее выровнять игру. И даже при преимуществе "манкунианцев" все равно "боро" стали первыми участниками 1/8 финала Кубка Англии. И это они полностью заслужили, ведь серия пенальти не была "на удачу", а продолжалась до того момента, пока у кого-то не выдержат нервы. Эланга стал первым (и последним) подобным экспонатом сегодня.

"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" (Д2) 1:1 (7:8 в серии пенальти)

Голы: Джейдон Санчо 25 – Мэтт Крукс 64

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Далот, Магвайр, Варан (Джонс 91), Шоу – Мактоминей, Погба (Фред 82) – Рашфорд (Эланга 82), Фернандеш, Санчо (Мата 100) – Роналду

"Мидлсбро": Хаусон – Джонс (Бамба 118), Дейкстил, Фрай, Макнейр, Тейлор (Пелтьер 91) – Крукс (Паиро 78), Хаусон (К), Тавернье – Балогун (Вотмор 61), Шпорар (Коннолли 9)

Предупреждения: Погба 42 – Тавернье 71

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 20

Нереализованный послематчевой пенальти: Энтони Эланга

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Мидлсбро Манчестер Юнайтед Крис Уайлдер
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.02.2022 в 01:15
Как так, Роналду не выпрыгнул на 2 м 56 см и не забил? Состарился.
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