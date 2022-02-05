Роналду и Неймар сегодня празднуют Дни рождения

Сегодня, 5 февраля, празднуют свои Дни рождения одни из самых популярных футболистов современности: Криштиану Роналду и Неймар. В то время как португальцу исполняется 37 лет, бразилец сегодня будет праздновать юбилей – ему стукнуло 30 лет.

Роналду начал свое восхождение к вершинам еще в прошлом веке из молодежных команд "Насьоналя" из Мадейры и "Спортинга" из Лиссабона. Затем в его карьере были "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и снова состав "красных дьяволов". Всего в активе Криштиану 32 трофея, которые он завоевывал во всех клубах. Также два титула нападающий заработал со сборной Португалии: чемпион Европы и чемпион Лиги Наций.

На счету Роналду пять Золотых мячей, две награды лучшему футболисту от ФИФА и три – от УЕФА. В общей сумме он отличился в воротах соперника более 800 раз, что делает его одним из лучших бомбардиров в истории футбола.

У Неймара список достижений поменьше, однако он тоже проводит достаточно яркую карьеру. Стартовал он тоже с родины, воспитывавшись в академии "Сантоса". Затем он перешел в "Барселону" и уже в качестве суперзвезды стал игроком "Пари Сен-Жермен". За свою карьеру нападающий завоевал 24 титула, в том числе один за сборную (Копа Америка).

Отметим, что в период 2013-2017 гг. Роналду и Неймар регулярно между собой встречались, играя в составах "Реала" и "Барселоны".