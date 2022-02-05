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Линекер - о голе в ворота МЮ после игры рукой: Решение верное, но с учетом абсурдности правила

Англия
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Эксперт прояснил ситуацию

Линекер - о голе в ворота МЮ после игры рукой: Решение верное, но с учетом абсурдности правила

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-нападающий сборной Англии и телевизионный эксперт Гари Линекер дал комментарий о голе "Мидлсбро" в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка Англии:

"Решение верное, но с учетом абсурдности правила. Касание, очевидно, случайное, но если бы Уотмор забил сам, гол бы отменили.

Раньше правило игры рукой было нормальным, сейчас его сделали нелепым", – сказал Гари.

Напомним, во время голевой атаки мяч попал в руку Данкану Уотмору. Судья Энтони Тэйлор оценил момент с помощью ВАР и принял решение засчитать гол.

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В статье: Мидлсбро Гари Линекер Манчестер Юнайтед
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