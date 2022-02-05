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Промах Роналду с пенальти и гол гостей благодаря игре рукой. Ман Юнайтед – Мидлсбро 1:1 (пен. 7:8). Видео голов и обзор матча

Англия
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(1 голосов)

А также куча неиспользованных моментов

Промах Роналду с пенальти и гол гостей благодаря игре рукой. Ман Юнайтед – Мидлсбро 1:1 (пен. 7:8). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча четвертого раунда Кубка Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" уступил клубу из Чемпионшипа "Мидлсбро". В первом тайме подопечные Рангника полностью обыграли "боро", создав кучу моментов. В том числе не забил пенальти Криштиану Роналду, который даже не попал в створ. А вот Санчо своим моментом воспользовался, открывшись под великолепную передачу Фернандеша. Гости во втором тайме восстановили паритет и сделали это с помощью руки ассистента Уотмора. А уже в серии пенальти нервы у первого не выдержали у пробившего выше ворот Эланги.

Кубок Англии, четвертый раунд (1/16 финала)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" (Д2) 1:1 (7:8 в серии пенальти)

Голы: Джейдон Санчо 25 – Мэтт Крукс 64

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 20

Нереализованный послематчевой пенальти: Энтони Эланга

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В статье: Криштиану Роналду Мидлсбро Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
05.02.2022 в 11:06
в АНГЛІЇ це нормально - за кубок Англії команди АПЛ грають проти команд нижчих ліг. В Україні клуби УПЛ грають тільки на кінцевих етапах. Нехтують...
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0
0
sasha_lv (Львів)
05.02.2022 в 10:56
Да,МЮ жжот,але суддівство ще те...кротомонзуль на їх фоні-майже норм...
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+1
-1
Фанат АПЛ
05.02.2022 в 10:34
Вот лошары,нет слов... Хотя,это же кубок Англии,самый непредсказуемый турнир!
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+1
0


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