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Рангник: Гол Мидлсбро нельзя было засчитывать
Тренер возмущен
Фото: manutd.com
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился впечатлениями после поражения от "Мидлсбро" (7:8 по пенальти) в матче Кубка Англии:
"Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы спокойно могли вести 3:0 после первых 45 минут. Даже во втором тайме мы упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола "Мидлсбро", который нельзя было засчитывать.
Момент Бруну можно приравнять к пенальти, так что винить мы должны только себя за то, что упустили так много моментов.
В конечном итоге все закончилось серией пенальти, а здесь все упирается в удачу. Мы проиграли и очень разочарованы", – сказал Рангник.
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