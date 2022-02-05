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Рангник: Гол Мидлсбро нельзя было засчитывать

Англия
(1 голосов)

Тренер возмущен

Рангник: Гол Мидлсбро нельзя было засчитывать

Фото: manutd.com

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился впечатлениями после поражения от "Мидлсбро" (7:8 по пенальти) в матче Кубка Англии:

"Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы спокойно могли вести 3:0 после первых 45 минут. Даже во втором тайме мы упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола "Мидлсбро", который нельзя было засчитывать.

Момент Бруну можно приравнять к пенальти, так что винить мы должны только себя за то, что упустили так много моментов.

В конечном итоге все закончилось серией пенальти, а здесь все упирается в удачу. Мы проиграли и очень разочарованы", – сказал Рангник.

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В статье: Ральф Рангник Мидлсбро Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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