Рангник: Гол Мидлсбро нельзя было засчитывать

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился впечатлениями после поражения от "Мидлсбро" (7:8 по пенальти) в матче Кубка Англии:

"Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы спокойно могли вести 3:0 после первых 45 минут. Даже во втором тайме мы упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола "Мидлсбро", который нельзя было засчитывать.

Момент Бруну можно приравнять к пенальти, так что винить мы должны только себя за то, что упустили так много моментов.

В конечном итоге все закончилось серией пенальти, а здесь все упирается в удачу. Мы проиграли и очень разочарованы", – сказал Рангник.