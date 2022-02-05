Деле Алли мог оказаться в турецком середняке зимой

Президент турецкого клуба "Адана Демирспор" Мурат Санчак рассказал о том, что его клуб мог арендовать Деле Алли у "Тоттенхэма" в январе:

"Мы договорились о сделке с "Тоттенхэмом", Деле должен был переходить к нам на правах аренды, даже его старший брат уже приехал в Турцию. Все уже практически было завершено, но потом Лэмпард возглавил "Эвертон" и переход Алли к нам сорвался", - говорит Санчак.

Как известно, в конце января "Эвертон" купил Деле Алли у "Тоттенхэма" и заключил с англичанином контракт до конца июня 2024 года.