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Мойес: 100 миллионов за Райса - это цена со скидкой
Тренер высоко ценит своего опорника
Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес дал комментарий о полузащитнике Деклане Райсе, которого хотят купить сразу несколько клубов АПЛ:
"Летом я говорил, что Райс, на мой взгляд, стоит 100 миллионов фунтов. И это было со скидкой, был шанс взять Райса так дешево.
Райс – на одном уровне с лучшими футболистами, с которыми я работал. И его возраст позволяет ему продолжать прогрессировать. У него есть потенциал прибавить и стать еще более зрелым.
У него действующий контракт, и мы очень довольны, что он с нами. Он как специальное издание, таких не так много. Для меня он играет на уровне любого другого полузащитника в Европе.
Под специальным изданием я имею в виду то, что таких игроков не так много. Это как купить то, что существует в ограниченном количестве. Для меня он особенный игрок и, возможно, лучший хавбек Европы прямо сейчас", – сказал Мойес.
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