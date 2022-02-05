  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мойес: 100 миллионов за Райса - это цена со скидкой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мойес: 100 миллионов за Райса - это цена со скидкой

Англия
(1 голосов)

Тренер высоко ценит своего опорника

Мойес: 100 миллионов за Райса - это цена со скидкой

Новина українською

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес дал комментарий о полузащитнике Деклане Райсе, которого хотят купить сразу несколько клубов АПЛ:

"Летом я говорил, что Райс, на мой взгляд, стоит 100 миллионов фунтов. И это было со скидкой, был шанс взять Райса так дешево.

Райс – на одном уровне с лучшими футболистами, с которыми я работал. И его возраст позволяет ему продолжать прогрессировать. У него есть потенциал прибавить и стать еще более зрелым.

У него действующий контракт, и мы очень довольны, что он с нами. Он как специальное издание, таких не так много. Для меня он играет на уровне любого другого полузащитника в Европе.

Под специальным изданием я имею в виду то, что таких игроков не так много. Это как купить то, что существует в ограниченном количестве. Для меня он особенный игрок и, возможно, лучший хавбек Европы прямо сейчас", – сказал Мойес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...