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Конте: Мои амбиции – это победа в чемпионате, а не место в Лиге чемпионов
Тренер серьезно настроен
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал комментарий о своих планах и задачах в лондонском клубе:
"Моя первая задача – заложить фундамент для клуба и команды. Результаты будут позже. Если нет хорошего фундамента, не будет никакой структуры, а дальше и говорить не о чем. Когда у тебя есть и фундамент, и структура, то появляются не только надежда что-то выиграть, но и соответствующие возможности.
Сейчас мы должны много работать. Думаю, мы немного прибавили по сравнению с тем, что было раньше, потому что сейчас у нас более укомплектованный состав. Однако впереди долгий путь.
Для меня очень важно говорить о победе в чемпионате. Мне не нравится говорить о борьбе за место в Лиге чемпионов. Мои амбиции – это победа в чемпионате, а не место в ЛЧ. Мои амбиции – быть конкурентоспособным, бороться за победу", – сказал Конте.
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