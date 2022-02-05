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Конте: Мои амбиции – это победа в чемпионате, а не место в Лиге чемпионов

Англия
(2 голосов)

Тренер серьезно настроен

Конте: Мои амбиции – это победа в чемпионате, а не место в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал комментарий о своих планах и задачах в лондонском клубе:

"Моя первая задача – заложить фундамент для клуба и команды. Результаты будут позже. Если нет хорошего фундамента, не будет никакой структуры, а дальше и говорить не о чем. Когда у тебя есть и фундамент, и структура, то появляются не только надежда что-то выиграть, но и соответствующие возможности.

Сейчас мы должны много работать. Думаю, мы немного прибавили по сравнению с тем, что было раньше, потому что сейчас у нас более укомплектованный состав. Однако впереди долгий путь.

Для меня очень важно говорить о победе в чемпионате. Мне не нравится говорить о борьбе за место в Лиге чемпионов. Мои амбиции – это победа в чемпионате, а не место в ЛЧ. Мои амбиции – быть конкурентоспособным, бороться за победу", – сказал Конте.

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В статье: Лига чемпионов Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
Football London

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